【モデルプレス＝2024/08/30】ナインティナイン（岡村隆史・矢部浩之）がパーソナリティを務めるニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（木曜：25時〜27時）の番組イベント「ニッポン放送開局70周年記念 ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭」が10月26日、神奈川県・横浜アリーナにて開催。第2弾ゲストとして、乃木坂46久保史緒里の出演が発表された。【写真】乃木坂46メンバー、“香港ディズニー満喫