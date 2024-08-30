お笑いコンビ・ナインティナイン（岡村隆史・矢部浩之）がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン（ANN）』（毎週木曜深1：00）の番組イベント『ニッポン放送開局70周年記念ナインティナインのオールナイトニッポン歌謡祭』が10月26日に開催される。第2弾ゲストとして、乃木坂46・久保史緒里が出演することが決定した。【画像】ラジオ愛が詰まったキービジュアルも解禁同歌謡祭