8月29日午後8時半頃、静岡県浜松市浜名区尾野の市道で、道路の補修工事をしていた53歳の男性が、車にはねられる事故がありました。 男性は転倒して頭を打ち、軽傷を負いました。 車は北進に向かって走っていて、男性に接触した後、そのまま逃走したということです。車は白色で、警察が特定を急いでいます。