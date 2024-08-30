パリ・パラリンピックは第２日の２９日、競泳の男子５０メートル平泳ぎ（運動機能障害ＳＢ３）決勝が行われ、鈴木孝幸（３７）（ゴールドウイン）が４８秒０４で金メダルを獲得した。鈴木はパラリンピック通算１１個目のメダルで、この種目は２００８年北京大会の金、１２年ロンドン大会の銅、２１年東京大会の銅に続く４個目のメダル獲得となった。金メダルは通算３個目。予選がない決勝での一発勝負で序盤からリードし、そ