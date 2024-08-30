NY株式29日（NY時間13:18）（日本時間02:18） ダウ平均41509.34（+417.92+1.02%） ナスダック17719.43（+163.40+0.93%） CME日経平均先物38730（大証終比：+380+0.98%） 欧州株式29日終値 英FT100 8379.64（+35.79+0.43%） 独DAX 18912.57（+130.28+0.69%） 仏CAC40 7640.95（+63.28+0.84%） 米国債利回り 2年債 3.898（+0.033） 10年債3.869（+0.034） 30年債4.152（