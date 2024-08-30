きょうの為替市場はドルの買い戻しが続く中、ユーロドルは１．１０ドル台に下落。本日は８月のドイツ消費者物価指数（ＨＩＣＰ）の速報値が発表になっていたが、前月比で予想外のマイナスとなっていた。前年比でも２．０％の目標付近に低下しており、インフレの完全鈍化を示している。市場は９月のＥＣＢ理事会での利下げを見込んでいるが、その見方を正当化する内容となった。 ユーロ圏の信頼感回復はパリ五輪