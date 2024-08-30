男子50メートル平泳ぎ（運動機能障害SB3）で金メダルを獲得した鈴木孝幸＝パリ郊外（共同）【パリ共同】パリ・パラリンピック第2日の29日、競泳の男子50m平泳ぎ（運動機能障害SB3）で鈴木孝幸（37）が48秒04で今大会の日本勢メダル第1号となる「金」を獲得した。この種目は21歳だった2008年北京大会以来16年ぶりの制覇。先天性の四肢欠損で、右腕の肘から先と両脚がない。04年アテネから6大会連続出場の日本の第一人者で、前回