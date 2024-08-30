ドイツ2部デュッセルドルフの日本代表MF田中碧（25）が、イングランド2部リーズに移籍することが29日までに決定的となった。独スカイによれば田中は移籍市場最終日となるこの日に英国入りし、メディカルチェックを経て正式サインを結ぶという。移籍金は400万ユーロ（約6億4000万円）で、28年6月末までの4年契約となる見通し。9月のW杯アジア最終予選からリーズの選手として出場する。