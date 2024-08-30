浦和が元日本代表MF原口元気（33）を獲得することが29日、決定的となった。原口は昨季でドイツ1部シュツットガルトを退団していた。関係者によると交渉は大詰めを迎えているという。6月には古巣の練習に参加。元日本代表主将の長谷部誠氏のように海外でのコーチライセンス取得にも意欲的であることを明かしていた。今夏も欧州でのプレーを模索していたが、10年ぶりの復帰の意思を固めた。浦和は元日本代表DF酒井やDFショルツ