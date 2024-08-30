気象台は、午前2時21分に、大雨警報（浸水害）を東久留米市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】東京都・東久留米市に発表東京地方では、30日朝まで土砂災害に、30日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■世田谷区□大雨警報・浸水30日明け方にかけて警戒1時間最大雨量45mm□洪水警報30日明け方にかけて警戒■中野区□大雨警報・浸水30日明け方にかけて警