気象台は、午前2時18分に、大雨警報（浸水害）を水戸市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】茨城県・水戸市に発表北部では、30日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■水戸市□大雨警報【発表】・浸水30日朝にかけて警戒1時間最大雨量30mmピーク時間30日未明