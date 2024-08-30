香港の裁判所は、政府に批判的な論調で知られたネットメディアの元編集長ら2人に対し、「扇動的な出版物の発行を共謀した」として有罪判決を言い渡しました。香港政府に批判的な論調で知られたネットメディア「立場新聞」は2021年12月、警察による家宅捜索を受け、元編集長の鍾沛権氏ら2人が逮捕・起訴されたほか、資産が凍結されて運営停止に追い込まれていました。香港の裁判所は29日、「立場新聞」が民主活動家へのインタ