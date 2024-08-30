NY株式29日（NY時間12:56）（日本時間01:56） ダウ平均41543.52（+452.10+1.10%） ナスダック17742.97（+186.94+1.06%） CME日経平均先物38830（大証終比：+480+1.24%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅反発。前日引け後に注目のエヌビディア＜NVDA＞の決算が発表になっていたが、予想を上回る内容となっていた。しかし、エヌビディア株の反応は冴えない。 事前の期待がかなり高かっただけ