30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比420円高の3万8770円と急騰。日経平均株価の現物終値3万8362.53円に対しては407.47円高。出来高は8866枚となっている。 TOPIX先物期近は2708ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.98ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38770