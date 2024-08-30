斎藤元彦・兵庫県知事のパワハラ疑惑などを告発した文書問題で、元県民局長の男性（2024年7月死亡）が懲戒処分を受けた後、男性の公用パソコンから見つかったプライバシーに関わる情報を前総務部長（同8月19日付で退任・総務部付に異動）らが漏えいした疑いがあるとして、県の人事当局が調査を検討していることが29日、わかった。斎藤元彦・兵庫県知事男性は7月19日の県議会調査特別委員会「百条委員会」に証人として出頭する