29日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜深1：00）では、乃木坂46・久保史緒里をゲストに迎えて「ナイナイの餃子でおもてなし大作戦！」を実施する。実施前には、久保を交えてスタジオトークが行われ、パクチートークが繰り広げられた。【写真】“店主”岡村の圧に思わず笑ってしまう久保史緒里水曜日の『乃木坂46のオールナイトニッポン』のパーソナリティを務めている久保とは、