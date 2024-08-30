熊本県内は長時間にわたって台風10号の暴風域に入り、台風は29日午後11時現在、熊本県玉名市付近をゆっくり進んでいます。 記者「天草市は体が飛ばされてしまいそうなほどの強い風が吹いています。電線が切れています」（29日午前9時ごろ） 台風10号は29日朝に鹿児島県に上陸した後、同日午後11時現在、玉名市付近をゆっくり北北東に進んでいます。 熊本県内は29日、全域が一時、暴風域に入り、益城町で30．3メートルの最