大分県内は台風10号の接近に伴い記録的な大雨となり、道路の寸断などの影響により、3つの集落で9世帯13人が現在、孤立状態となっていることが分かりました。 【写真を見る】台風10号による大雨で道路寸断3つの集落で9世帯13人が孤立状態に大分 大分県内は台風10号の接近に伴い29日、線状降水帯が発生するなど記録的な大雨となりました。 県によりますと、この影響で29日午後7時半時点で、豊後大野市と別府市、それに臼杵市