NY株式29日（NY時間12:28）（日本時間01:28） ダウ平均41538.46（+447.04+1.09%） ナスダック17763.09（+207.06+1.18%） CME日経平均先物38800（大証終比：+450+1.16%） 欧州株式29日GMT16:28 英FT100 8379.64（+35.79+0.43%） 独DAX 18912.57（+130.28+0.69%） 仏CAC40 7640.95（+63.28+0.84%） 米国債利回り 2年債 3.882（+0.017） 10年債3.865（+0.030） 30年債4.1