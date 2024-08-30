U-16日本代表は8月13日から中国遠征を行い、PEACE CUPに出場した。U-16ウズベキスタン代表との初戦(16日)は0-1の後半41分にFW浅田大翔(横浜F・マリノスユース)が同点ゴールを決め、1-1でドロー。地元・U-16中国代表との第2戦(18日)は前半32分にFW吉田湊海(鹿島アントラーズユース)が先制点を決める。後半に追いつかれたが、32分にMF野口蓮斗(サンフレッチェ広島ユース)が決勝点を決め、2-1で競り勝った。日本は20日の最終戦