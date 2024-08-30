ドイツサッカー連盟(DFB)は29日、UEFAネーションズリーグに臨むドイツ代表メンバーを発表した。リーグAのグループ3を戦うドイツは、9月7日にホームでハンガリーと、10日に敵地でオランダと激突する。ドイツは今夏行われたEURO2024(欧州選手権)でベスト8敗退。大会終了後にはMFトニ・クロースが現役を引退し、GKマヌエル・ノイアー(バイエルン)、MFイルカイ・ギュンドアン(マンチェスター・C)、FWトーマス・ミュラー(バイエルン