◇ナ・リーグドジャース6−4オリオールズ（2024年8月28日ドジャースタジアム）ドジャース・大谷は試合前に24日に続き、右肘手術からリハビリ開始後では2度目となるブルペン入り。前回同様に捕手を立たせ、直球のみ10球を投じた。来季の投手復帰へ向け、打撃への影響については「今年は試合では投げない。体調を含めて肘の状態が良い日もあれば悪い日もあるので、なるべくそれを試合に持ち越さないようにやっていきたい」