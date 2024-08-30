◇ナ・リーグカブス14−10パイレーツ（2024年8月28日ピッツバーグ）パイレーツ戦に「3番・DH」で出場したカブスの鈴木は、8―10の9回に先頭で左前打で出塁し、逆転劇の口火を切った。打者一巡の猛攻で逆転し、2度目の打席では中前適時打で加点。「流れ的に凄く良い試合だった。相手が嫌がる攻撃ができたのが一番良かった」と振り返った。3試合連続の複数安打で8月の月間打率は3割を超える。3連勝を決めたクレイグ・カ