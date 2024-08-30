台風10号は、29日午前8時ごろ、鹿児島県薩摩川内市付近に上陸しました。この時間は、九州北部地方をゆっくりと北よりに進んでいます。九州北部地方の広い範囲が風速25メートル以上の暴風域に入っています。台風は、この後、進路を次第に東よりに変え九州北部から四国付近に進み、31日は近畿地方に接近する予想です。台風の動きが遅いため雨や風の影響が長引きそうです。台風の進路に近い地域を中心に雨や風が強まり、