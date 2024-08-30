他人の闇を暴くことで得られる満足感は、真の幸せとは程遠い。本当の幸福は、自分自身の内側から湧き上がるものだからだ。しかし、この真理を見失った者がいた。世間では「ジャッジマン」と名乗る正体不明の人物が、次々と企業に脅迫状を送りつける事態が多発していたのだ。 参考：『ギークス』中村里帆が物語に吹き込んだ新たな風西条×安達×芹沢のラブコメ要素が加速？ その内容は、企業の闇を白日の下に晒すかの