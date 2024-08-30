気象台は、午前1時22分に、大雨警報（浸水害）を茅ヶ崎市、大和市、海老名市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・茅ヶ崎市、大和市、海老名市に発表神奈川県では、30日朝まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■横浜市□大雨警報・土砂災害・浸水30日朝にかけて警戒1時間最大雨量40mm■川崎市□大雨警報・土砂災害・浸水30日朝にかけて警戒