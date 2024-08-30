マンチェスター・ユナイテッドのイングランド代表MFメイソン・マウントが数週間の離脱になるようだ。マウントは24日に行われたプレミアリーグ第2節のブライトン＆ホーヴ・アルビオン戦に先発出場したが、ハムストリングのケガでハーフタイムにジョシュア・ザークツィーと交代していた。マウントは29日、自身のSNSでケガの状態について以下のように説明した。｢前回の試合中に筋肉に軽度の痛みを感じ、検査を受けたところ、数試合は