JR九州によると、台風10号の影響に伴う30日の運転計画は同日午前0時18分現在、西九州新幹線武雄温泉−長崎間、長崎線諫早−長崎間、佐世保線武雄温泉−佐世保間で始発から運転を見合せるが、設備点検終了後、本数を減らして運転を行う予定。その他の線区は終日運転を見合わせる。31日の運転計画は台風通過後の影響を踏まえて、30日午後1時ごろの発表を予定している。