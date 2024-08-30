8月30日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、全国的なコメ不足による、子ども食堂やフードバンクへの影響について取り上げた。 全国的なコメ不足問題について、番組では東京新聞の記事を中心に紹介。生活困窮者を支えるフードバンクや子ども食堂では、コメの寄付が減って困っているという。農林水産省による支援は拡大されつつあるが、まだまだ万全とは言い難い。 大竹まこと「スーパ&#