台風10号が接近している日本列島では29日、東海道新幹線が終日運転を取りやめ。スポーツチームの遠征移動にも影響が出た。静岡−掛川間の大雨により午後4時過ぎから運転を見合わせ。同区間では1時間で60ミリ以上が降り続いた。広島への移動のためヤクルトの一部選手らを乗せた列車は、静岡の手前で立ち往生し、選手らは午前0時過ぎ時点でも列車内に8時間以上缶詰めになっている。また、DeNAはスタッフ、選手の一部が名古屋