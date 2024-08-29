史上最強クラスで接近した台風10号は各地で記録的な大雨を降らせています。線状降水帯も続々と発生しています。29日午前8時ごろ、鹿児島県薩摩川内市付近に上陸した台風10号は動きが非常に遅いため、大雨が長く続いています。27日の降り出しから29日午後9時までの総雨量は九州の多くの地点で500ミリを超えていて、宮崎県では800ミリを超えています。平年8月の一カ月分を上回る雨が数日で降ったことになります。危険度が