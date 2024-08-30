情報セキュリティー会社「トレンドマイクロ」（東京都新宿区）が、東京国税局から２０２２年までの３年間で計約９６億円の申告漏れを指摘されていたことが関係者の話でわかった。税負担の軽いオランダにある子会社を巡り、外国法人を用いた租税回避を防ぐ「タックスヘイブン対策税制」を適用され、子会社の所得を合算して申告すべきだと判断されたという。関係者によると、同国税局は、子会社の事業とされていた債券運用などに