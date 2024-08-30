アヤックスは29日、バーンリーのオランダ代表FWワウト・ヴェグホルスト(32)を完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2026年6月30日までの2年間で、背番号は「25」に決定した。ヴェグホルストは、エメン、ヘラクレス・アルメロ、AZとオランダ国内でプレーすると、2018年7月にヴォルフスブルクへと完全移籍。国外でのプレーをスタートさせる。その後、2022年1月にバーンリーに完全移籍すると、ベシクタシュ、マンチェスター・