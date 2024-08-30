気象台は、午前0時41分に、洪水警報を蓮田市、毛呂山町、鳩山町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】埼玉県・蓮田市、毛呂山町、鳩山町に発表埼玉県では、30日昼前まで土砂災害に警戒してください。南部、北部では、30日明け方まで低い土地の浸水に、30日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■さいたま市□大雨警報・土砂災害30日昼前にかけて警戒・浸水30日明け方にかけて警戒3