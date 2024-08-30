日向坂46による「四期生ライブ」が27日〜29日に東京・日本武道館で開催された。日本武道館といえば、日向坂46の前身・けやき坂46時代の2018年、欅坂46（現：櫻坂46）のライブ中止を受け、急きょ3日間の単独公演を行なった地。グループにとって歴史ある場所で、四期生11名が全力のパフォーマンスを見せ、おひさま（＝日向坂46ファン）を魅了した。【写真】全力で走りきった3日間日向坂46「四期生ライブ」ライブフォト（36枚）