NY株式29日（NY時間11:15）（日本時間00:15） ダウ平均41402.16（+310.74+0.76%） ナスダック17779.24（+223.21+1.27%） CME日経平均先物38715（大証終比：+365+0.94%） 欧州株式29日GMT15:15 英FT100 8380.19（+36.34+0.44%） 独DAX 18910.05（+127.76+0.68%） 仏CAC40 7633.89（+56.22+0.74%） 米国債利回り 2年債 3.896（+0.031） 10年債3.881（+0.046） 30年債4.1