■アイスホッケーミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪最終予選日本ーノルウェー（日本時間29〜30日、デンマーク）【写真を見る】アイホ日本代表、格上ノルウェーに先制も逆転負けで黒星スタート【冬季五輪最終予選】長野五輪以来28年ぶりの出場を目指す世界ランキング24位の日本は同12位のノルウェーに2―4で敗れ、黒星発進となった。最終予選は4か国ずつ3つのグループに割り振られ、それぞれのグループ1位がオリンピック