日本サッカー協会は２９日、９月に行われる２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選に臨む日本代表２７人を発表した。望月とパリ五輪で活躍した高井が初選出。三笘と伊東、細谷は１〜２月のアジア杯以来のメンバー入りとなった。負傷しているＤＦ冨安（アーセナル）やＤＦ伊藤（バイエルン・ミュンヘン）は外れたが、遠藤や守田、堂安らが順当に選ばれた。ベテランの長友も名を連ね、Ｊ１で首位の町田からは最多の３人