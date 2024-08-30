フィギュアスケートのアイスショー「フレンズオンアイス」のリハーサルが２９日、会場のＫＯＳＥ新横浜スケートセンターで公開され、プロデュースした女子で２００６年トリノ五輪金メダルの荒川静香さんや、元世界女王の浅田真央さん、男子で１０年バンクーバー五輪銅メダルでアイスダンスでも活躍した高橋大輔さん、五輪２大会メダリストの宇野昌磨さんら、豪華スケーターが共演した。宇野さんはソロで「プロになって初めて作