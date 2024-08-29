韓国で家計の経済事情がなかなか改善せずにいる。４世帯のうち１世帯の割合で赤字状態であることがわかった。消費の温もりも高所得層だけに広がっている。韓国統計庁が２９日に発表した４−６月期の家計動向調査によると、４−６月期の世帯当たり月平均所得は４９６万１０００ウォン（約５３万６４１２円）となった。１年前より３．５％増えた。物価上昇率まで反映した実質所得は１年前より０．８％増えた。１−３月期に１．６％減