岸田総理は自民党の谷垣元総裁や地元・広島の県議会議員らと相次いで会談し、来月の自民党総裁選に出ない決断をしたことを報告しました。岸田総理はきのう夜、東京都内の日本料理店で地元・広島県の県会議員らと懇談しました。中本隆志 広島県議会議長「（岸田総理からは）いろいろあったけども、また一議員となって皆と一緒に頑張ると、そういうことですね」出席者によりますと、岸田総理は上機嫌でうなぎに舌鼓を打っていた