気象台は、午前0時18分に、大雨警報（土砂災害）を美馬市脇・美馬・穴吹に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】徳島県・美馬市脇・美馬・穴吹に発表徳島県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。南部では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■徳島市□大雨警報・土砂災害31日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水31日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）1時