8月26日、中国軍機による日本の領空侵犯が初めて確認されたことについて、中国国防省は「深読みしないように望む」と述べました。防衛省によりますと、8月26日、中国軍のY―9情報収集機が、長崎県の男女群島沖の領海上空を飛行し、中国軍機による領空侵犯が初めて確認されました。中国国防省の呉謙報道官は29日の会見で、「中国と日本は外交ルートを通じて意思疎通を続けている」と述べた上で、「中国は平素から各国の主権を尊重し