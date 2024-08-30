スカイマークは、台風10号の影響で、きょう8月30日の国内線6便を欠航する。影響を受けるのは、東京/羽田・沖縄/那覇〜福岡線。影響人数は約500名。なお、鹿児島発東京/羽田行きの臨時便を1便運航する。また、8月30日までの福岡・長崎・鹿児島・奄美大島発着便は無料での変更や払い戻しを受け付ける。