英1部マンチェスター・シティのノルウェー代表FWアーリング・ハーランドの巨額の肖像権収入が明らかになった。イギリス紙『The Sun』によると、彼の会社である”York Promotions ”は、肖像権収入により昨年1年間で1200万ポンド（約23億円）の収益を生み出しているという報告書を公開した。同社はハーランドの父である元ノルウェー代表DFアルフ氏など複数の人物によって経営されているようだ。ハーランドは他にもマンチェスタ