小米技術日本（シャオミ・ジャパン）が22日に発売したAndroidタブレット「Redmi Pad SE 8.7」。タブレットとしては小型な8.7インチのディスプレイを搭載し、1万6980円～という手ごろな価格設定が特徴となっている。 本稿では、Redmi Pad SE 8.7のクイックフォトレビューをお届けする。 外観 Redmi Pad SE 8.7の大きさは125.48×211.58×8.8mm、重さは373g。ディスプレイは8.7インチ（1340×800）のLCD