Maria Martinez[ベルリン ２９日 ロイター] - ドイツ連邦統計庁が２９日発表した８月の消費者物価指数（ＣＰＩ）速報値は欧州連合（ＥＵ）基準（ＨＩＣＰ）で前年同月比２．０％上昇と、７月の２．６％上昇から上昇率が鈍化した。ロイターがまとめた市場予想は２．３％上昇だった。エネルギー価格が５．１％下落した。変動が激しい食品とエネルギー価格を除いたコア指数は２．８％と、前月の２．９％から鈍化した。エネルギー