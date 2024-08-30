◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＯ同級２位ＴＪ・ドヘニー（９月３日、東京・有明アリーナ）世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（大橋）が１９０９年創刊の最古のボクシング専門雑誌「ボクシングニュース」最新号の表紙となった。日本人が同誌に単独で表紙になるのは初だという。公式インスタグ