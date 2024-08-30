大雨で東海道新幹線の一部区間が一時運転を見合わせるなどし、利用客で混雑するJR名古屋駅＝29日午後台風10号の影響により、各地の新幹線や空の便は30日も運休や欠航が相次いで決まった。東海道新幹線は沿線の雨量が規制値を下回る見通しが立たないとして、29日夜に全線で運転を取りやめた。運転途中に取りやめとなった列車を含め運休は上下線で計166本。途中で取りやめの列車には約2万2千人が乗っていた。JR各社によると、30