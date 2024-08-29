台風10号の影響で、九州一の繁華街・天神からは人混みが消えました。福岡県内を走る西鉄電車と西鉄の路線バスは、29日の午後から30日いっぱい、始発から全路線の運転見合わせを発表しました。交通手段が制限されるなかでも、“届けなければいけない”ものがあります。手術などに使われる血液製剤です。『日本赤十字社九州ブロック血液センター』。ここは九州・沖縄地域への輸送拠点で、毎日、各県へ3往復、福岡へは6往復して届けて